Российским судьям по фигурному катанию не дали повысить квалификацию на семинаре ISU

Несколько российских специалистов фигурного катания столкнулись со сложностями на квалификационном семинаре Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит в немецком Франкфурте-на-Майне.

Для повышения судейской квалификации специалисты должны пройти экзамен, состоящий из трех частей: теории, идентификации элементов (судейство с экрана) и собеседования.

Как утверждает ТАСС, первые два испытания россияне прошли отлично, на высшие баллы. Однако собеседование, которое проводили представители Англии, Германии, Норвегии и других стран, отечественные специалисты, имеющие огромный опыт работы на внутрироссийских и зарубежных стартах, не прошли.

Представителям России, имеющим огромный опыт судейства на крупнейших российских и международных соревнованиях, повысить квалификацию не дали, в то время как ряду судей из европейских стран, США, Канады, Австралии, где не могут похвастаться фигурным катанием такого уровня, как в России, это удалось. Судьям, которые работают на двух-трех турнирах в год, квалификацию повысили.

Ряду специалистов экзамен предстоит 12 июля.