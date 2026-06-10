Российских фигуристов не показали в видеоролике перед началом конгресса ISU на Тенерифе

Российские фигуристы не попали в видеоролик, который продемонстрировали перед началом 60-го конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в видео были представлены яркие моменты из различных дисциплин на Олимпиаде 2026 года и других турниров. На Играх в Милане выступили двое российских фигуристов в нейтральном статусе — Петр Гуменник и Аделия Петросян.

После официального открытия конгресса состоялась минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января 2025 года. В числе жертв оказались чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Их фотографии были включены в памятный видеоролик.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит на Тенерифе с 10 по 12 июня.

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