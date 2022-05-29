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Сегодня, 08:23

Гуменник: «Моя Олимпиада, на которой нужно занимать призовое место, следующая»

Российских фигурист Гуменник рассказал о планах на Олимпийские игры 2026 года
Карен Саркисян
Корреспондент
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Фигурист Петр Гуменник рассказал, что держит его в спорте в условиях введенных санкций. По словам 20-летнего россиянина, фигурное катание придает смысл его жизни.

«Фигурное катание доставляет мне удовольствие, приносит радость и отчасти придает смысл жизни, — приводит слова Гуменника «Спорт День за Днем». — Вряд ли в ближайшее время я смогу найти для себя альтернативное дело. Буду в следующем сезоне выступать на внутренних турнирах. Надеюсь, что еще будет возможность соревноваться на международных соревнованиях.

Фигурист ответил на вопрос о том, планирует ли менять спортивное гражданство.

«Сейчас предположить сложно. С тренером этот вопрос еще не обсуждали. Нужно понять, на сколько отстранили сборную России», — сказал он.

Также Гуменник рассказал о планах на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Конечно, каждому фигуристу хочется поехать на Олимпиаду, но после чемпионата России не было сожаления, что не удалось отобраться в сборную. Я понимал, что даже с идеальным прокатом не смог бы попасть на пьедестал на Играх в Пекине. Моя Олимпиада, на которой нужно занимать призовое место, следующая», — заявил фигурист.

Гуменник является бронзовым призером юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/petr-gumennik-moya-olimpiada-na-kotoroy-nuzhno-zanimat-prizovoe-mesto-sleduyushchaya
Фигурное катание
Олимпиада
Петр Гуменник
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