Российские танцоры Степанова и Букин теперь думают о чемпионате России, а не финале «Гран-при»

Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали итоги «Гран-при Франции», на котором они заняли третье место. Это делает их шансы на выход в финал «Гран-при» минимальными.

Букин: Мы сделали небольшой шаг вперед по сравнению с первым этапом «Гран-при», мы довольны больше, чем в Италии. Теперь будем исправлять ошибки перед чемпионатом России, будем готовиться к нему.

Степанова: Каждое соревнование сейчас — важная подготовка к главному старту, Олимпиаде, это проверка своих нервов. Надо от старта к старту прибавлять, чтобы выйти на главные соревнования в наилучшей форме.