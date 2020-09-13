Российские танцоры рассказали о том, почему не читают комментарии в соцсетях во время соревнований

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро после контрольного проката произвольной программы в Москве высказались об отсутствии главных конкурентов — Виктории Синициной/Никиты Кацалапова и Александры Степановой и Ивана Букина.

— Не сказал бы, что отсутствие конкурентов может нем помочь. Но, конечно, когда все вместе, драйва больше, вместе веселее. Хотелось бы, чтобы мы были все здесь. Прокатов было мало после болезней и всего прочего. Мы здесь даже перевыполнили план. Так отметили и специалисты, и зрители.

Читаем ли мы соцсети во время соревнований? Только если тег поставят. А комментарии целиком — нет, мало ли что напишут. (смеется) Не то чтобы есть хейт, просто разные мнения. Это нормально. (Дмитрий Кузнецов)