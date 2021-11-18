Российские пары занимают три первых места после короткой программы на турнире в Польше
21:07
Российские пары занимают три первых места после короткой программы на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».
Лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пара за свое выступление получила 79,76 балла.
На втором месте Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53).
Произвольные программы фигуристы представят 19 ноября.
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