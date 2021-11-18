Российские пары занимают три первых места после короткой программы на турнире в Польше

Российские пары занимают три первых места после короткой программы на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

Лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пара за свое выступление получила 79,76 балла.

На втором месте Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53).

Произвольные программы фигуристы представят 19 ноября.