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Российские пары занимают три первых места после короткой программы на турнире в Польше

21:07
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Российские пары занимают три первых места после короткой программы на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

Лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Пара за свое выступление получила 79,76 балла.

На втором месте Алина Пепелева и Роман Плешков (69,42). Замкнули тройку Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (67,53).

Произвольные программы фигуристы представят 19 ноября.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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