Российские пары занимают первые три места после короткой программы юниорского ЧМ
22:50
Российские пары занимают первые три места по итогам короткой программы на юниорском чемпионате мира-2020.
Лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, в тройку входят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
Таллин (Эстония)
Юниорский чемпионат мира
Пары
Короткая программа
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 73,71
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 70,44
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 70,26
4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 63,57
5. Кейт Финстер/Балаш Надь (США) — 58,33
6. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 58,23