Российские пары занимают первые три места после короткой программы юниорского ЧМ

Российские пары занимают первые три места по итогам короткой программы на юниорском чемпионате мира-2020.

Лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, в тройку входят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Таллин (Эстония)

Юниорский чемпионат мира

Пары

Короткая программа

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 73,71

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 70,44

3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 70,26

4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 63,57

5. Кейт Финстер/Балаш Надь (США) — 58,33

6. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 58,23