Российские фигуристы выступили перед футбольными болельщиками в Катаре

В Катаре, где проходит ЧМ-2022, перед болельщиками выступили группы фигуристов из Москвы с шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» и Санкт-Петербургского государственного балета на льду с шоу «Лебединое озеро», сообщает RT.

Среди артистов были Анна Щербакова, Виктория Синицына, Никита Кацалапов, Алексей Эм, Олег Ким, Евгения Черпакова, Игорь Шелопаев и другие.

«Лебединое озеро» было впервые представлено на территории Персидского залива.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря. Встретятся сборные Франции и Аргентины. Начало — в 18.00 мск.