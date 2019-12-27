Российские фигуристы высказались о новых санкциях ВАДА в отношении России

Призеры чемпионата России по танцам на льду на пресс-конференции высказались о возможном выступлении под нейтральным флагом и последних событиях вокруг санкций ВАДА.

Никита Кацалапов (чемпион в паре с Викторией Синициной):

— Когда в очередной раз узнали, что страна будет выступать под нейтральным флагом, наступило ощущение, что вокруг апокалипсис. Спорт развивает в людях патриотизм. Конечно, это очень печально, и многие спортсмены будут отказываться в знак протеста.

Наш спортивный век — короткий, я не смогу просто ждать, когда все станет хорошо. Флаг будет в моем сердце, а под нейтральный гимн я буду в голове петь российский. Если удастся.

Александра Степанова (серебряный призер в паре с Иваном Букиным):

— Все начинают заниматься этим с пяти лет и говорить о том, что мы не поедем — это очень тяжелый момент. Это вся наша жизнь, не только мы ее отдаем, но и родные. Все это очень грустно, будем смотреть, что будет дальше.

Джонатан Гурейро (бронзовый призер в паре с Тиффани Загорски):

— Рано об этом говорить, у нас есть еще возможность подать апелляцию, не известно, как решит CAS. Немножко рано вы задали вопрос. Мы будем надеяться на то, чтобы поехать под своим флагом. Мы знаем, к чему готовимся, что движет нами. То, как мы с этим справимся, зависит от нас самих, от нашего отношения. (Дмитрий Кузнецов)

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