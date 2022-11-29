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Сегодня, 17:30

Российские фигуристы-танцоры ответили на обвинения в плагиате шуткой про миллион для Кацалапова

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы, победители шестого этапа Гран-при России Софья Тютюнина и Андрей Багин в интервью «СЭ» прокомментировали схожесть их произвольного танца с программой Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в олимпийском сезоне-2017/18.

— Популярная тема критических обсуждений: мол, ваш произвольный танец — копия Рахманинова от Синициной и Кацалапова в 2018 году.

Софья: Я смотрела один раз программу Вики и Никиты перед постановкой, но для меня программы разные.

Андрей: Да мы просто Никите заплатили миллион и забрали программу. Ну переделали пару поддержек и все. Если без шуток, может быть, есть похожее, не спорю. Стиль Александра Вячеславовича Жулина узнается. Но мы ставили вместе, и я прокат Вики с Никитой даже не пересматривал. Я его помню только моментами. А нарезка музыки такая, что лучше не порезать. Может быть похоже.

Софья: Возможно, схожи тема и настроение.

Андрей: Мы думаем над тем, чтобы его подкорректировать, внести фишки, сделать современнее. Я тоже много думал: как Рахманинова сделать по-другому? Не вальс классический, как часто делают.

— Вог под Рахманинова?

Андрей: Хип-хоп тогда лучше.

Софья Тютюнина и&nbsp;Андрей Багин. «Михаил Круг для нас не тюремная музыка, а русская классика». Яркое интервью с российскими фигуристами

Фигурное катание
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