Российские фигуристы считают, что Челябинск мог бы принять чемпионат Европы по фигурному катанию

Российские фигуристы на пресс-конференции после ритм-танца чемпионата России заявили, что Челябинск был способен принять чемпионат Европы.

— По тому, как нас здесь встречают и какая здесь организация — да, Челябинск мог бы принять чемпионат, — сказала Александра Степанова. — Я не знаю технических деталей, сколько здесь отелей, можно ли принять всех гостей. Но по ощущениям — да. Спасибо организаторам и федерации за проведение этого турнира.

— Так, как нас здесь встречали, нигде не было, — добавил партнер Степановой Иван Букин. — Заходишь в Skating Lounge — и обалдеваешь! Не в каждом ресторане так накрывают.

— Да, это было бы хорошо. Потому что прошлый чемпионат вообще был в каком-то шалаше, — отметил Джонатан Гурейро. — Здесь явно лучше, по всем параметрам.

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе 25 — 31 января, но отменен ISU из-за пандемии.

(Дмитрий Кузнецов)