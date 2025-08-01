Российские фигуристы поставили оценку судейству на соревнованиях

Российские фигуристы оценили качество судейства на национальных соревнованиях по 5-балльной шкале в рамках большого опроса «СЭ».

На выбор спортсменам предлагалось выставить оценку от 1 до 5, включая градации «ужасно», «плохо», «нормально», «хорошо» и «отлично».

Наиболее популярным ответом оказалась тройка — 9 голосов. Семь человек поставили четверку, отличную оценку — трое, по одному человеку проголосовало за варианты «плохо» и «ужасно». Таким образом, средняя оценка российского судейства в фигурном катании составила 3,48.

В опросе приняли участие 22 действующих спортсмена, в том числе призеры международных соревнований, один из них воздержался.

Другие результаты опроса можно посмотреть здесь.