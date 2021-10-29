Российские фигуристы не столкнулись с проблемами при получении виз на этап «Гран-при» в Японии
12:34
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что российские спортсмены не столкнулись с проблемами при получении виз на этап «Гран-при» в Японии.
«С визами в Японию все хорошо, билеты есть, все в порядке», — приводит ТАСС слова Горшкова.
Этап «Гран-при» в Токио пройдет с 12 по 14 ноября, Россию на нем представят Макар Игнатов, Александр Самарин, Александра Трусова, Дарья Усачева (одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), а также Софья Шевченко и Игорь Еременко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
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