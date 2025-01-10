Российские фигуристы лидируют после первого дня Российско-китайских игр

10 января на Российско-китайских играх фигуристы представили короткие программы. Прокаты прошли в ледовом дворце «Кристалл».

Короткую программу у мужчин выиграл 16-летний россиянин Эдуард Карартынян (80,72 балла). На втором месте находится Вадим Воронов (80,28). Замыкает тройку Никита Сарновский (79,91).

У женщин три первых места после короткой программы занимают София Дзепка (72,19 балла), Агата Петрова (69,70), Анна Ляшенко (67,50).

Ритм-танец выиграли Елизавета Малеина и Матвей Самохин (70,04 балла). Вторыми стали Арина Горшенина и Илья Макаров (66,29). Китайский дуэт Инь Шанчжи / Янь Шируи занимает третье место (60,20).

В соревнованиях спортивных пар лидируют Таисия Щербинина и Артем Петров (67,31 балла). Вероника Меренкова и Даниль Галимов занимают второе место (62,67). Китайская пара Чжан Шуанжи и Фэнг Вэньцянь замыкает тройку (59,43).

11 января фигуристы выступят с произвольными программами.