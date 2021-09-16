Российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске
17:36
Российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске.
Лидирует Артем Ковалев, который набрал за прокат 81,31 балла. На втором месте Глеб Лутфуллин (80,13). Замкнул тройку Егор Рухин (78,43).
Россияне Андрей Анисимов (73,69) и Федор Зонов (63,72) занимают пятое и восьмое места соответственно.
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