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Российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске

17:36
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Российские фигуристы лидируют после короткой программы на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске.

Лидирует Артем Ковалев, который набрал за прокат 81,31 балла. На втором месте Глеб Лутфуллин (80,13). Замкнул тройку Егор Рухин (78,43).

Россияне Андрей Анисимов (73,69) и Федор Зонов (63,72) занимают пятое и восьмое места соответственно.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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