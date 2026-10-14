Российские фигуристы Кузьмина и Студеникин пропустят тренировку перед турниром в Будапеште из-за задержки рейса

Российские фигуристы Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, выступающие в танцах на льду, пропустят тренировку перед турниром в Будапеште из-за 12-часовой задержки рейса, сообщает тренер дуэта Ирина Жук.

«Сейчас только идем на посадку, 12 часов была задержка. Завтра будет рейс из Стамбула в Будапешт. Не попадаем на тренировки завтра, будет только одна тренировка перед стартом, но что поделать, все равно будем кататься», — цитирует Жук ТАСС.

Турнир по фигурному катанию в Будапеште пройдет с 15 по 18 октября.

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