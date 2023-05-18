Российские фигуристы Кагановская и Ангелопол в отпуске займутся вопросами учебы

Анжелика Крылова, тренер танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола, рассказала, что фигуристы во время отпуска займутся вопросами учебы.

«Еще немного майских шоу, а с 25 мая в отпуск на три недели. Сезон был долгий, нужно отдохнуть. Плюс у Василисы экзамены в школе, поэтому на какие-то из шоу она не доедет — будет готовиться, брать уроки онлайн, чтобы как следует все сдать. А у Валеры институт, и он сейчас тоже будет заниматься этим вопросом — переходит на второй курс. И потом снова подготовка к сезону», — приводит ТАСС слова Крыловой.

В минувшем сезоне Кагановская и Ангелопол стали победителями финала «Гран-при России» по фигурному катанию в танцах на льду, набрав 203,65 балла по сумме двух программ.