Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на Skate Canada: видео церемонии награждения

08:58
Елизавета Туктамышева (слева), Камила Валиева (в центре) и Алена Косторная на церемонии награждения по итогам Skate Canada. Фото Скриншот трансляции Первого канала
Елизавета Туктамышева (слева), Камила Валиева (в центре) и Алена Косторная на церемонии награждения по итогам Skate Canada. Фото Скриншот трансляции Первого канала
Теги:

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли места в тройке сильнейших в одиночном женском катании на этапе «Гран-при» Skate Canada.

Валиева выиграла этап, набрав 265,08 балла по сумме двух программ, Туктамышева заняла вторую строчку (232,88), Косторная стала третьей (214,54).

Следующий этап «Гран-при» пройдет в Италии с 5 по 7 ноября. В одиночном женском катании Россию представят Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Витория доработает со «Спартаком» до зимы. А там посмотрят на результат
На Урале автобус переехал катавшуюся на ледянке пятилетнюю девочку
0