Российские фигуристки заняли весь пьедестал на Skate Canada: видео церемонии награждения

Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли места в тройке сильнейших в одиночном женском катании на этапе «Гран-при» Skate Canada.

Валиева выиграла этап, набрав 265,08 балла по сумме двух программ, Туктамышева заняла вторую строчку (232,88), Косторная стала третьей (214,54).

Следующий этап «Гран-при» пройдет в Италии с 5 по 7 ноября. В одиночном женском катании Россию представят Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.