Российские фигуристки заняли весь пьедестал на Skate Canada: видео церемонии награждения
08:58
Российские фигуристки Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли места в тройке сильнейших в одиночном женском катании на этапе «Гран-при» Skate Canada.
Валиева выиграла этап, набрав 265,08 балла по сумме двух программ, Туктамышева заняла вторую строчку (232,88), Косторная стала третьей (214,54).
Следующий этап «Гран-при» пройдет в Италии с 5 по 7 ноября. В одиночном женском катании Россию представят Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.
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