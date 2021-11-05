Российские фигуристки не заняли первое место в короткой программе впервые за два года

В Турине стартовал Гран-при Италии по фигурному катанию сезона-2021/22: открывали этап женщины, выступавшие с короткими программами.

Первое место по итогам первого соревновательного дня занимает бельгийка Луна Хендрикс c результатом 73,52 балла.

На второй строчке располагается россиянка Майя Хромых (72,04), а замыкает тройку лучших действующая чемпионка мира Анна Щербакова (71,73).

В последний раз до этого россиянки проигрывали в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada-2019, где Александра Трусова стала третьей, а лидировала японка Рика Кихира.