Российские фигуристки не заняли первое место в короткой программе впервые за два года
18:50
В Турине стартовал Гран-при Италии по фигурному катанию сезона-2021/22: открывали этап женщины, выступавшие с короткими программами.
Первое место по итогам первого соревновательного дня занимает бельгийка Луна Хендрикс c результатом 73,52 балла.
На второй строчке располагается россиянка Майя Хромых (72,04), а замыкает тройку лучших действующая чемпионка мира Анна Щербакова (71,73).
В последний раз до этого россиянки проигрывали в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada-2019, где Александра Трусова стала третьей, а лидировала японка Рика Кихира.
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