Синхронистка Гурбанбердиева критикует «Список Шиндлера» Липницкой: «Далеко не эталон. Юля не доработала»

Российская синхронистка Майя Гурбанбердиева в интервью «СЭ» высказала мнение по поводу культовой программы Юлии Липницкой к Олимпиаде в Сочи под саундтрек из фильма «Список Шиндлера».

«Зарубежный хореограф — тоже не панацея. Посмотрите, что Бурн поставила Косторной, это же ужасная постановка! Я была поражена, в плохом смысле поражена. Так что заграничное не значит сразу же качественное. Мне очень нравилось, как Илья Авербух работал с Евгенией Медведевой, особенно «Слышу-не слышу». А вот «список Шиндлера» мне увы, не зашел. Это далеко не эталон. Очень сложный образ и Юля не дотянула. Насколько я знаю она сама предложила эту музыку, но где-то не доработала. Осознанность была несмотря на 15 лет, а вот погружения в образ — нет», — сказала Гурбанбердиева.

Отметим, что постановку оценил режиссер фильма Стивен Спилберг и прислал поздравительное письмо Липницкой после Олимпиады.