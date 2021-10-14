Российская пара Шанаева — Нарижный стали третьими в ритм-танце на турнире в Будапеште
14 октября, 21:50
Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс выиграли ритм-танец на турнире Budapest Trophy в Венгрии.
Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место.
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 72,05
2. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения) — 71,70
3. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 69,55
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