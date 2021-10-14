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Российская пара Шанаева — Нарижный стали третьими в ритм-танце на турнире в Будапеште

14 октября, 21:50

Литовские фигуристы Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюс выиграли ритм-танец на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место.

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 72,05

2. Тина Гарабедян — Симон Прю-Сенекаль (Армения) — 71,70

3. Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный (Россия) — 69,55

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Иван Шитик все материалы автора
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