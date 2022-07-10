Российская легкоатлетка Бондаренко посетила тренировку Трусовой

Российская легкоатлетка Елизавета Бондаренко посетила тренировку Александры Трусовой по фигурному катанию. Ранее бронзовый призер молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике обучала российскую фигуристку прыжкам с шестом.

«Переквалификация прошла успешно. Спасибо огромное Трусовой за тренерство, коньки и возможность попробовать», — говорится в социальных сетях Бондаренко.

9 июня серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.