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Сегодня, 14:50

Российская легкоатлетка Бондаренко провела тренировку Трусовой по прыжкам с шестом

Алексей Еремин
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Российская легкоатлетка Елизавета Бондаренко провела тренировку по прыжкам с шестом Александре Трусовой. Ранее российская фигуристка приходила на тренировку к бронзовому призеру молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике на сборах в подмосковном Новогорске.

«Очень приятно работать с такими талантливыми и разносторонними людьми. Трусова — ты просто умница, 3-й юношеский в копилочку», — говорится в социальных сетях Бондаренко.

9 июня серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

Фигурное катание
Александра Трусова
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