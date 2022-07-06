Российская легкоатлетка Бондаренко провела тренировку Трусовой по прыжкам с шестом

Российская легкоатлетка Елизавета Бондаренко провела тренировку по прыжкам с шестом Александре Трусовой. Ранее российская фигуристка приходила на тренировку к бронзовому призеру молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике на сборах в подмосковном Новогорске.

«Очень приятно работать с такими талантливыми и разносторонними людьми. Трусова — ты просто умница, 3-й юношеский в копилочку», — говорится в социальных сетях Бондаренко.

9 июня серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в женском одиночном катании Александра Трусова приняла участие в турнире по прыжкам в длину, который проходил в рамках Недели легкой атлетики в Москве.