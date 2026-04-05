Загитова оставила загадочный пост: «Иногда прошлое все же находит способ напомнить о себе»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале пост с наблюдением с оттенком ностальгии.

«Казалось, все прожито и отпущено. Но иногда прошлое все же находит способ напомнить о себе. Ничего — я просто улыбаюсь и иду дальше», — говорится в сообщении.

Загитовой 23 года. На Олимпиаде-2018 она победила в одиночном катании и завоевала серебро в командном турнире. Также фигуристка выигрывала чемпионат мира-2019 и чемпионат Европы-2018.

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