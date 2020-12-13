Российская фигуристка впервые в истории сделала попытку исполнения четверного риттбергера на соревнованиях

13-летняя Софья Самоделкина стала первой фигуристкой в мире, попытавшейся исполнить четверной риттбергер на официальных соревнованиях.

Это произошло в субботу на чемпионате Москвы. В произвольной программе Самоделкина начала выступление с данного прыжка, который ранее исполняли на тренировках только она, Александра Трусова и кореянка Ён Ю. Попытка не удалась, Самоделкина получила даунгрейд (то есть по сути сделала только три оборота). Тем не менее, в протоколе элемент был отмечен как 4Lo — впервые в истории женского фигурного катания.

Подопечная тренера ЦСКА Сергея Давыдова выиграла чемпионат, набрав 200,98 балла. (Дмитрий Кузнецов)