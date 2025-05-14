Российская фигуристка Жилина получила паспорт Азербайджана

Российская фигуристка Вероника Жилина получила паспорт Азербайджана. В соцсетях она заявила, что не является членом сборной России.

«Я хочу, чтобы вы знали: я очень благодарна России и всем, кто хоть в чем-то мне помогал здесь, я ценю вклад каждого в мое развитие и становление. Я тренировалась в частной академии, но всегда ощущала себя членом большого сообщества фигуристов.

С Баку моя жизнь связана уже несколько лет, я очень часто летаю сюда, а недавно я получила паспорт. Азербайджан — страна, которую я полюбила и в которой обрела свой второй дом, здесь у меня появилось много друзей и коллег», — написала 17-летняя Жилина в соцсети.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что Жилина не может перейти в другую страну.

Фигуристка с 2019 года занималась в группе Этери Тутберидзе, а с 2020-го тренируется в академии Евгения Плющенко. Последние два сезона Жилина пропустила из-за проблем со здоровьем.