Российская фигуристка упала с 4-метровой высоты на репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады

Российская фигуристка получила серьезные травмы на репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады в Лозанне, сообщает The Sun. Имя ее не называется, известно, что 35-летняя спортсменка сейчас проживает в Германии.

Фигуристка упала с четырехметровой высоты и находится в тяжелом состоянии.

МОК выразил соболезнования в связи с инцидентом и сообщил, что спортсменку доставили в медицинский центр университета Вадуа.