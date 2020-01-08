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Российская фигуристка упала с 4-метровой высоты на репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады

18:52
В Лозанне готовятся к церемонии открытия юношеской Олимпиады. Фото Reuters
В Лозанне готовятся к церемонии открытия юношеской Олимпиады. Фото Reuters

Российская фигуристка получила серьезные травмы на репетиции церемонии открытия юношеской Олимпиады в Лозанне, сообщает The Sun. Имя ее не называется, известно, что 35-летняя спортсменка сейчас проживает в Германии.

Фигуристка упала с четырехметровой высоты и находится в тяжелом состоянии.

МОК выразил соболезнования в связи с инцидентом и сообщил, что спортсменку доставили в медицинский центр университета Вадуа.

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