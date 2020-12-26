Российская фигуристка Тарасова выступила против обязательной вакцинации

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились ощущениями после победы в парных соревнованиях чемпионата России. Пара вместе с тренерами Максимом Траньковым и Сергеем Вороновым бурно отметила победу в комнате оглашения оценок.

— Впечатления были двоякие, — сказал Морозов. — Ехали программу хорошо, а в конце была серьезная ошибка. Сначала расстроились, но в целом были довольны. А когда увидели оценки... Буря смешанных чувств — сперва расстроились, потом радовались. Непередаваемые ощущения.

Готовились хорошо к прокатам, заметили явный прогресс в наших трудах. Таких ошибок больше не предвидится.

— Мы очень и очень рады. Клевый момент, — добавила Тарасова. — Все эмоции выплеснулись, когда увидели оценки, от напряжения. Долгий старт получился, день перерыва, сегодня тоже было время подумать — последний стартовый номер. Когда я увидела оценки, у меня вырвались слезы — радости, напряжения, не знаю.

Готовы ли мы вакцинироваться для участия в чемпионате мира? Мне кажется, предъявление теста ПЦР перед соревнованиями — это правильная мера. Заставлять делать вакцину неправильно, но если вдруг придется, я, наверное, готова.

(Дмитрий Кузнецов)