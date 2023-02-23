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Сегодня, 15:20

Фигуристка из Перми — о четверных Трусовой: «Пять четверных — это круто»

Фигуристка Щербинина призналась, что ей нравятся прыжки Трусовой
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Таисия Щербинина.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Таисия Щербинина, выступающая в женском одиночном катании и тренирующаяся в Перми, в интервью «СЭ» рассказала о том, чем ей нравятся прыжки Александры Трусовой.

— Ты сейчас продолжаешь учить ультра-си?

— Да, продолжаю учить.

— На кого-то ориентируешься в плане сложных прыжков?

— Мне запомнились прыжки у всех девочек, которые ездили на Олимпиаду, — у Саши Трусовой, Ани Щербаковой и Камилы Валиевой. По прыжкам, конечно, Саша нравится. Пять четверных — это круто. По катанию нравятся Аня и Камила, но у Саши прыжки — это бомба. Каждый спортсмен хочет записать свое имя в историю.

— Какие ультра-си ты учишь?

— Четверные и тройной аксель. Лучше получается аксель. Не скажу, что проще, просто для кого-то легче квады, для кого-то — тройной аксель. Как у Саши Трусовой — у нее триксель вроде как не шел, а вот четверные прыгала почти все.

Щербинина на первенстве России в Перми заняла 14-е место. В декабре 2022 года фигуристка впервые выступила на международном турнире — Российско-китайских играх, где стала второй.

Таисия Щербинина. «Прыжки Трусовой — бомба». Фигуристка из Перми — о четверных Русской Ракеты и российско-китайских играх

Александра Трусова
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