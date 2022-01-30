Российская фигуристка сравнила вклад Липницкой и противостояния Загитовой и Медведевой в развитие фигурного катания

Выступающая в парах уроженка Екатеринбурга Елизавета Жук (на Олимпиаде представляет Чехию) в интервью «СЭ» высказалась о развитии фигурного катания в России.

— В России фигурное катание превратилось в шоу, в соцсетях фанаты баттлы устраивают. Лучше так, но с популярностью или совсем без этого?

— Две стороны медали тут, да. Но в России всегда было популярно фигурное катание, особенно с Сочи ажиотаж начался. Есть люди, которые болеют и очень помогают, а есть хейтеры, которые... не так помогают. (смеется) Хотя кому как. Мне пишут приятные вещи, я отвечаю, а негатив стараюсь обходить.

— Медведева и Загитова и их фанаты тоже преуспели в раскрутке, мне кажется, до них такого не было.

— Это тоже, да. Девчонки развили наше фигурное катание, пары тоже. Но Сочи сыграл роль сильнее, мне кажется. Я просто из Екатеринбурга, поэтому помню, что после появления Юли Липницкой очень много детей в школу пришло.

— Вы же в одной школе катались?

— Да, в «Локомотиве». И с ней пересеклась на какое-то время, но я тогда была совсем маленькая, мы не были знакомы. Познакомились, когда я как раз каталась с Максимом Мирошкиным. Иногда Юля какие-то советы давала, истории рассказывала. Она интересная.

— Хотя считается закрытой, поэтому ее мало знают.

— Она классная девчонка, это точно.

Полное интервью с Елизаветой Жук читайте на сайте «СЭ»