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Российская фигуристка Сотникова качает пресс. Результат впечатляет

20:00
Аделина Сотникова. Фото Instagram Аделины Сотниковой
Аделина Сотникова. Фото Instagram Аделины Сотниковой
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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала пост в своем Instagram.

— Вот и май наступил, трудитесь кто как может, — написала Сотникова. — Лед пока закрыт, но я не унываю, пресс пойду покачаю. С 1 мая всех.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.

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