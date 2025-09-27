Муравьева рассказала о звонках Мишина «в любое время»

Российская фигуристка Софья Муравьева, перешедшая в межсезонье из группы Евгения Плющенко к Алексею Мишину, рассказала об ощущениях от работы в новой группе.

«Этот каток уже для меня стал родным, прижился в сердце. Выбрала «Кармен» — это и обычная и необычная для меня музыка, нужно показать и страсть и энергию, показать смерть Кармен.

Алексей Мишин очень трепетно относится к своим спортсменам, звонит в любое время. Очень требовательный. Требует именно с меня, и я его понимаю. Хотим показать результат уже с начала сезона», — сказала Муравьева журналистам на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.