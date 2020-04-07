Российская фигуристка Шошина заразилась коронавирусом и находится в Италии

Российская фигуристка Кристина Шошина заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в прямом эфире Instagram другой фигуристки Станиславы Константиновой. Шошина также отметила, что сейчас находится в Италии

«У нас на корабле было десять русских, все прошли тест на коронавирус, — цитирует спортсменку «Чемпионат». — Девять оказались здоровы, а одна зараженная. И вот я осталась здесь.

Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно. Люди не понимают, насколько это серьезная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала»— сказала Шошина.

20-летняя Шошина — победительница турнира «Таллин-Трофи», уроженка Санкт-Петербурга.

По последним данным, в мире зарегистрировано 1 410 510 случаев заражения. Умерших — 81 012, 300 739 человек выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на вечер 7 апреля, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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