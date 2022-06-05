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Саханович: «С улыбкой воспринимаю слова Плющенко сейчас, а тогда даже в больницу угодила»

Российская фигуристка Саханович рассказала, как ушла из академии Евгения Плющенко
Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный серебряный призер юниорских чемпионатов мира Серафима Сахановича вспомнила, как она уходила из академии Евгения Плющенко.

— Из «Ангелов Плющенко» вы ушли со скандалом, и вдогонку прозвучали обвинения в симуляции травм и нежелании работать. Как вы их воспринимали?

— С улыбкой. Любой тренер, у которого каталась, подтвердит, что меня не нужно заставлять работать. Наоборот, нужно останавливать, когда твержу: «Хочу еще попробовать!» Хотя с улыбкой воспринимаю слова Плющенко сейчас, а тогда даже в больницу угодила. Реакция была не столько на заявление руководителя академии, сколько на последующие обсуждения в социальных сетях. Тогда у меня не хватило мозгов от этого отключиться. Сложно это сделать, когда приходят оскорбительные посты.

— Неизбежно возникают аналогии между нынешним широким обсуждением ситуации с Нугумановой...

— Могу говорить только о себе. То, что происходит в группе Евгения Владимировича Рукавицына, сегодня ко мне никак не относится, — цитирует Саханович РИА Новости Спорт.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220605/sakhanovich-1793177297.html
Евгений Плющенко
Серафима Саханович
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