Саханович: «С улыбкой воспринимаю слова Плющенко сейчас, а тогда даже в больницу угодила»

Двукратный серебряный призер юниорских чемпионатов мира Серафима Сахановича вспомнила, как она уходила из академии Евгения Плющенко.

— Из «Ангелов Плющенко» вы ушли со скандалом, и вдогонку прозвучали обвинения в симуляции травм и нежелании работать. Как вы их воспринимали?

— С улыбкой. Любой тренер, у которого каталась, подтвердит, что меня не нужно заставлять работать. Наоборот, нужно останавливать, когда твержу: «Хочу еще попробовать!» Хотя с улыбкой воспринимаю слова Плющенко сейчас, а тогда даже в больницу угодила. Реакция была не столько на заявление руководителя академии, сколько на последующие обсуждения в социальных сетях. Тогда у меня не хватило мозгов от этого отключиться. Сложно это сделать, когда приходят оскорбительные посты.

— Неизбежно возникают аналогии между нынешним широким обсуждением ситуации с Нугумановой...

— Могу говорить только о себе. То, что происходит в группе Евгения Владимировича Рукавицына, сегодня ко мне никак не относится, — цитирует Саханович РИА Новости Спорт.