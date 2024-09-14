Косторная: «Межсезонье легко не проходит никогда. Были трудные моменты в плане подготовки и травм»

Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, как прошла подготовка к сезону.

— Как прошло ваше межсезонье?

— Межсезонье легко не проходит никогда. У нас были трудные моменты в плане подготовки и травм. То у меня что-то, то у него. В общем никак не синхронизируемся. Конечно, это мешает подготовке. Но и полезные моменты были.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.