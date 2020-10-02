Российская фигуристка призналась, что принимает гормональные препараты из-за неизлечимой болезни
09:37
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, что борется с неизлечимым заболеванием.
В интервью Teleprogramma.pro она заявила, что вынуждена принимать гормональные препараты из-за ревматоидной болезни сосудов. По словам Слуцкой, диагноз ей поставили в 2003 году.
Слуцкая — двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Спортсменка завершила карьеру в 2006 году.
Дополнительная информация:
https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/1418686-zagugli-zvezdu-irina-sluckaya-otkrovenno-rasskazala-o-neizlechimoy-bolezni-i-u3418-u3423-u3576/