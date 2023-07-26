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Сегодня, 09:00

Российская фигуристка объяснила уход из спорта нечестностью результатов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Ксения Цибинова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая карьеру в 2021 году после лучшего для себя чемпионата России, в интервью «СЭ» объяснила решение несправедливостью оценок и невключением федерацией в состав сборной.

— Ксения, ты ушла из фигурного катания после лучшего сезона в своей карьере, восьмого места на чемпионате России. Почему?

— Да, тот чемпионат России в Челябинске стал ключевым. Я считаю, что неплохо провела этот сезон и на главном старте сезона тоже все сделала хорошо. Но так как в мире фигурного катания все происходит немного нечестно... Так произошло. Когда ты выходишь и на протяжении всего сезона катаешь чисто и на конкретном соревновании тоже чисто, а потом выходят и катают программу с двойными прыжками и попадают в сборную России, становится обидно.

Я была восьмая. Думала, может, хотя бы в резервный состав сборной попаду. В основу попадают первые шесть, от шестого места я была в балле. Продолжала тренироваться, напрыгивала тройной аксель.

— Получался?

— Да, были хорошие попытки с выездами, но в недокрут. Я ждала момента, когда вывесят списки. И когда их вывесили, я себя там не увидела, как вы понимаете. И тут я сразу поняла, что никакой надежды на контрольные прокаты и тому подобное нет. Тогда мы подзадумались — а стоит ли дальше продолжать? Ради чего? Это действительно тяжелая работа, когда ты с девяти утра до девяти вечера на катке. Свободного времени нет, учебы нет. Про личную жизнь вообще можно забыть, — сказала Цибинова.

Ксения Цибинова. «В мире фигурного катания все происходит немного нечестно». Интервью фигуристки, обыгрывавшей Трусову и Щербакову — она ушла на пике

Ксения Цибинова
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