«Неважно фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист». Медведева обратилась к спортсменам с призывом помочь

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева обратилась к российским спортсменам на фоне пандемии коронавируса. Медведева призвала коллег заняться благотворительностью и помочь пострадавшим от распространения инфекции.

— От коронавируса пострадали уже тысячи людей, — написала в своем Instagram Медведева. — Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать! Это обращение именно спортсменам, а не к людям, которые страдают финансово и морально. Разумеется, и среди спортсменов есть те, кому сейчас финансово тяжело. Но среди атлетов немало, способных помочь. Неважно, фигурист ты, футболист, хоккеист или баскетболист.

Давайте попробуем объединиться. Я призываю к этому тех спортсменов, у кого есть такая возможность. Рассказывайте о том, что вы участвуете в помощи по борьбе с коронавирусом. Чем больше внимания, тем больше мы сможем собрать материальной помощи в России! В мировой практике есть немало примеров благотворительности именно со стороны спортсменов.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.