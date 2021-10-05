Российская фигуристка Куракова объяснила, почему решила выступать за Польшу

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала, почему решила выступать за Польшу. По словам 19-летней спортсменки, все дело в сильной конкуренции.

— В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16-18 лет, — цитирует Куракову inosmi.ru. — Со мной должно было случиться то же самое. Мне сказали прямо, что это уже конец, на крупные соревнования я больше не поеду. Но я продолжала в себя верить и считать, что заслуживаю шанса. В России мне его дать не хотели, тогда я написала Мареку Калишеку, председателю Польской ассоциации фигурного катания, с которым познакомилась на соревнованиях в Торуни. Благодаря ему удалось уладить все формальности, так что сейчас я выступаю за Польшу.

— Как в России отреагировали на то, что вы сменили страну?

— Сначала мой шаг пытались заблокировать. Там знали, что я все же хорошая спортсменка, а потому могу стать конкуренткой девочкам, выступающим за Россию. Но когда я начала оформлять вид на жительство в Польше, они ничего не могли сделать, хотя мое решение их, конечно, не обрадовало.

— У вас была возможность вернуться в Россию, если бы в Польше ничего не получилось?

— Когда я переезжала в Польшу, я знала, что или мне удастся осуществить мой план, или с фигурным катанием будет покончено. Настрой у меня был оптимистический, я повторяла себе: «Как здорово, я буду жить в другой стране!» Я была на седьмом небе, а мои родители плакали, но они всегда меня поддерживали, зная, что фигурное катание — это вся моя жизнь.

— Значит, можно сказать, что Польша позволила вам начать в карьере новую жизнь.

— Именно так. Польша дала мне огромный шанс, за который я очень благодарна. Я очень счастлива и чувствую себе лучше, чем когда-либо. Ведь могло случиться так, что я бы уже два года не стояла на коньках, а теперь я попала на Олимпиаду в Пекине. Я знала, что Польша будет верным выбором, чувствовала, что я буду здесь востребованной. Чувствовать себя нужным — это, пожалуй, самое важное.

— В какой мере вы чувствуете связь с Польшей?

— Недавно я была в Италии и очень скучала там по Польше. Возвращаясь, я чувствую, что это мой дом. У меня здесь есть парень и друзья, которых я люблю. В будущем я бы скорее предпочла жить в Польше, чем в России, — сказала Куракова.