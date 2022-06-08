Гербольдт заявила о недоверии системе автоматического определения прыжков

Российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала реформы в фигурном катании.

Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU), руководитель направления фигурного катания Александр Лакерник заявил на конгрессе организации в Пхукете, что началась работа по применению в фигурном катании новой технологии, позволяющей определять докрученность прыжков автоматически.

«Для меня не очень понятно, как программа будет считать обороты, потому что каждый спортсмен отрывается ото льда по-разному, — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru». — Кто-то доворачивается чуть раньше, кто-то чуть позже. И как программа будет это делать — во время фазы полета или уже после приземления? И что делать, если фигурист не успеет выровняться?»

По ее мнению, человеческий фактор играет малую роль в фигурному катании, так как у судей есть мониторы, где они в замедленном повторе наблюдают за тем, как прыгает фигурист.

«Если у кого-то возникают сомнения, судья всегда может пересмотреть прыжок и поставить докрут или недокрут. На мой взгляд, это более объективно, чем использовать программу. Сказать о том, будет ли при помощи программы удобнее зрителям смотреть за телетрансляциями, я не могу, потому что смотрю за прокатами несколько иным взглядом. Об удобстве лучше спросить у болельщиков», — сказала она.