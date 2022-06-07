Бетина Попова прокомментировала новость о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова прокомментировала новость о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Сегодня, 7 июня, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Конечно, сейчас для многих действующих спортсменок-юниорок, готовившихся выходить в мастера, это будет тяжело. Конечно, не всегда все, что принимают, действует во благо. Станет лучше или хуже, покажет только время. Но правила приняты для всех, и теперь всем придется по ним играть и подстраиваться под них», — приводит слова Поповой RT.

По ее мнению, изменения коснутся в первую очередь юниоров, потому что они планировали в ближайшие два года выйти на взрослый уровень.

«Сейчас, в моменте, это очень обидно. Но, с другой стороны, у них теперь есть возможность чуть больше накататься, попробовать разные элементы. Появится время поработать над программами и в мастера выйти немного более готовыми, во всеоружии. Потому что далее речь идет о чемпионатах Европы и мира. Там уже не до экспериментов. Фигурист должен знать свой стиль и свои возможности. А в юниорах с этим можно поиграться. У нас очень грамотные тренеры в фигурном катании. Уверена, все используют это время с пользой», — сказала Попова.

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.