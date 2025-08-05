Худайбердиева — о гибели Гришина: «Сегодня самый темный день за последние годы в фигурном катании»

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева отреагировала на гибель комментатора Александра Гришина.

О смерти журналиста 5 августа сообщила его супруга. Ему было 47 лет.

«Сашу любит каждый фигурист, каждый тренер и болельщик. Самый теплый, добрый, потрясающий, непредвзятый, золотой голос фигурного катания и 8 Олимпиад. Сегодня самый темный день за последние годы в фигурном катании, сегодня каждый потерял частичку души, каждый спортсмен потерял своего друга. Мы тебя любим. Покойся с Миром, дорогой наш Друг», — написала Худайбердиева в Telegram-канале.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.