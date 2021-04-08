Российская фигуристка Грачева будет выступать за сборную Молдавии

Российская фигуристка Анастасия Грачева на международных соревнованиях будет представлять Молдавию, сообщает Sputnik Молдова.

Грачева — коренная москвичка. 19-летняя спортсменка занимается фигурным катанием с четырех лет. Ранее Грачева принимала участие в международных соревнованиях по фигурному катанию, таких, как «Кубок Таллина» и Ice star.

В сезоне-2017/18 девушка заняла 17-е место на чемпионате России, на первенстве страны-2019/20 была 16-й, в сезоне-2018/19 стала седьмой в финале Кубка России.