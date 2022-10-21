Медведева заявила, что после обложки Maxim ее соцсети — это полу-OnlyFans

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о фотосессии для журнала Maxim.

Медведева в марте снялась в откровенной фотосессии для журнала. На фотографиях девушка была в нижнем белье и топлес.

— Они пришли к нам и сказали, что хотят фотосессию. В итоге решили, что будет более спортивная тематика: бассейн, купальник без кружев.

— Тебе было комфортно?

— Сначала мне было некомфортно, потому что это первые фотографии, которые попали в сеть, а посторонние люди увидели меня в купальнике. Обычно в Maxim приходят девушки, у которых уже все рассмотрели, а у меня такого не было. Я была зажата.

Сделали максимально комфортную обстановку для меня, но после обложки Maxim меня понесло. Теперь мои социальные сети — это полу-OnlyFans. Я не понимаю, почему пишут, что проблема так сниматься в 22 года, мне же не 13 здесь, — сказал Медведева на YouTube-шоу «Женский форум».

22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпийских игр (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, Европы и России.