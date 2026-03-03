Медведева — о российско-китайском фестивале: «Рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран»

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от участия в российско-китайском фестивале «ЗимФестАмур».

26-летняя спортсменка показала программу «Анна Каренина», с которой выступала на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Никогда не думала, что буду выступать на льду легендарной реки Амур — прямо на границе России и Китая. Но это случилось, и я очень рада, что прикоснулась к дружбе двух великих стран через лучшее, что умею — фигурное катание!» — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Она поблагодарила организаторов мероприятия за предоставленную возможность.

«Когда мне предложили поучаствовать в международном российско-китайском фестивале зимних видов спорта, я тут же согласилась. Мне не описать все чувства, которые испытала во время выступления. Такой опыт для меня первый и уникальный. Благодарна организаторам за эту возможность!» — добавила фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Она завершила свою спортивную карьеру.

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