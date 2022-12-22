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Радионова: «Не хочу осуждать тех, кто меняет гражданство. Тут вопрос, в ком сколько патриотизма»

Фигуристка Радионова поделилась мнением о смене гражданства российскими спортсменами
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, призерка чемпионата мира Елена Радионова в эфире Youtube-канала «Кваксель» поделилась мнением о смене гражданства российскими спортсменами.

— Дэвис/Смолкин перейдут в другую сборную?

— Много разговоров об этом ходит, но я не знаю, что ответить. Как бы поступила я? Когда я выступала, у меня ни разу мысли не было сменить гражданство. Мне очень повезло, я каталась под своим флагом и гимном. С одной стороны, у спортсмена жизнь одна, у фигуриста век короткий. У кого-то это последний шанс. Но, с другой, надо быть благодарным своей родине, которая тебе помогала. (Задумчиво.) Нет, я бы не хотела менять страну. Но я никого не хочу осуждать. Тут вопрос, в ком сколько патриотизма, кто насколько любит свою страну. Мне всегда помогали, за что я благодарна стране и федерации. Мне не на что жаловаться.

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