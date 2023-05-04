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Сегодня, 18:49

Ученица Тутберидзе Усачева: «Препятствий к выступлению в одиночном катании у меня нет»

Усачева рассказала о своих планах на будущее
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о своих планах на будущее. Ученица Этери Тутберидзе год не появлялась на льду.

— Перейду в танцы или остаюсь в одиночном? Здесь я катаюсь одна, как видите. Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах, поэтому предпочитаю держать при себе. Но тройные восстановила все. Препятствий к выступлению в одиночном катании нет? Получается, так, — сказала Усачева, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ».

В прошлом сезоне Усачева выступала в шоу Этери Тутберидзе, а спортивные выступления завершила после Гран-при, на котором получила травму на разминке перед стартом.

Дарья Усачева
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