Аннабель Морозов: «Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы»

Российская фигуристка Аннабель Морозов ответила на вопрос, с кем из тренеров ей было интереснее всего работать.

«Так сразу не скажешь, поскольку все очень разные. Марина Зуева — совершенно выдающийся мастер в том, чтобы досконально объяснить идею программы, поставить жесты, взгляд, чтобы программа максимально заиграла и произвела наиболее сильное впечатление. Она очень много знает, постоянно рассказывает, и ее энергии хватает не только на всех спортсменов, но и на кучу своих домашних животных», — приводит RT слова Морозов.

Морозов — дочь известного российского тренера по фигурному катанию Николая Морозова. В сезоне-2022/2023 она выступала в паре Дэвидом Нарижным, но в декабре 2022 года дуэт распался. Ранее парой Морозов был Андрей Багин.