Щербакова выложила бэкстейдж со съемки в эффектном платье: «Как вам такой образ?»
Щербакова выложила бэкстейдж со съемки в эффектном платье
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в своем Telegram-канале. 18-летняя россиянка выложила бэкстейдж со съемки в эффектном платье.
«Backstage с недавней съемки. Как вам такой образ? Догадались, для кого съемка была?» — подписала Щербакова фотографии.
Фигуристка, выступающая в одиночном катании, является олимпийской чемпионкой 2022 года, а также чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Источник: https://t.me/shch_anna/233
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