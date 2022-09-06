Щербакова выложила бэкстейдж со съемки в эффектном платье: «Как вам такой образ?»

Щербакова выложила бэкстейдж со съемки в эффектном платье

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новые фотографии в своем Telegram-канале. 18-летняя россиянка выложила бэкстейдж со съемки в эффектном платье.

«Backstage с недавней съемки. Как вам такой образ? Догадались, для кого съемка была?» — подписала Щербакова фотографии.

Фигуристка, выступающая в одиночном катании, является олимпийской чемпионкой 2022 года, а также чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию.