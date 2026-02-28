Щербакова не стала отвечать на вопрос о желании вернуться в спорт

Российская фигуристка Анна Щербакова отказалась отвечать на вопрос о желании вернуться в спорт.

21-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой России, чемпионкой мира и Европы. Она не выступает на соревнованиях с 2022 года.

«Следующий вопрос», — приводит РИА Новости ответ Щербаковой на вопрос журналистов о том, есть ли у нее мысли о возвращении в спорт.

Ранее к соревнованиям после пауз в карьере вернулись фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева, которые вместе с Щербаковой участвовали в Олимпийских играх в Пекине.

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